Ils aiment la guerre

La "Une" du Figaro est martiale. Gros plan sur un avion bombardier, gros titre sur la France qui réarme la Grèce. En pages intérieures (pp. 2, 3, 4, 5, 6), on se laisse aller à l'euphorie guerrière : maxi photo d'un navire de combat, experts qui alignent avec gourmandise les milliards de dépenses militaires prévues, cartes d'état-major. Les affaires reprennent, la guerre aussi. On se dit : ces gens aiment la guerre. C'est dans l'ADN de la réaction. En ces temps de célébration du centenaire communiste, on se flatte ici d'avoir été et d'être le parti de la paix.

Gérard Streiff