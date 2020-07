International

Irak: Ignoble assassinat d'Hicham Al Hachemi

C'est avec émotion et colère que nous avons appris l'assassinat d'Hicham Al Hachemi, le 6 juillet à Bagdad.

Chercheur de renommée internationale, spécialiste des mouvements djihadistes et de l'histoire contemporaine irakienne, il était une personnalité scientifique de premier plan. Citoyen engagé, il n'a eu de cesse de dénoncer le confessionnalisme, la corruption de la classe dirigeante en participant aux récentes mobilisations des forces sociales démocratiques. Il protestait contre la maimise de l'Iran sur l'Irak et s'était insurgé contre les exactions commises par les milices pro-chiites inféodées à Téhéran. Il était aussi un acteur de la paix respecté des sunnites, des chiites et des kurdes.

Depuis de nombreux mois, il faisait l'objet de menaces. Sa mort a provoqué une vague d'indignation en Irak et dans le monde alors que les violences meurtrières s'accroissent dans le cadre de tensions entre le nouveau premier ministre et les milices pro-chiites. La stratégie américaine de sanctions contre l'Iran attise également les surenchères.

Le Parti communiste français salue la mémoire d'Hicham Al Hachémi, présente ses condoléances à sa famille et est au côté du peuple irakien qui exige que les criminels soient arrêtés et traduits en justice. Plus que jamais le peuple irakien aspire à la paix et à la justice.

Parti communiste français

Paris, le 8 juillet 2020