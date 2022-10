International

L’Arménie est menacée dans son existence

Il y a bientôt deux ans, l’Azerbaïdjan mettait un terme aux négociations de paix et envahissait, avec le soutien de la Turquie, le Haut Karabakh. Depuis, le nettoyage ethnique s’est intensifié tandis que les agressions contre l’Arménie n’ont jamais cessé conduisant à une nouvelle agression de Bakou en septembre. La violence contre les populations arméniennes est insoutenable : exécutions, viols, tortures…faisant plus de 300 victimes et des milliers de déplacés.

Dans le sillage du génocide turque, le régime nationaliste et raciste du dictateur Ilham Aliev, entend poursuivre cette sourde besogne à l’ombre de la guerre en Ukraine et de l’insécurité énergétique qui affectent l’Europe.

Forte des accords gaziers conclus avec l’Union européenne, l’Azerbaïdjan se sent les mains libres pour imposer la création d’un corridor en Arménie afin de relier le territoire du Nakhitchevan, excluant Erevan de tout droit de regard. Elle entend par ailleurs annexer des pans entiers de l’Arménie avec l’assentiment de Moscou et d’Ankara.

Le Parti communiste français (PCF) condamne l’agression azerbaïdjanaise rendue en partie possible par des années de connivence des États de l’Union européenne avec le régime d’I. Aliev. Il appelle à la mobilisation pour sauver la souveraineté et protéger le peuple arménien menacé dans son existence. Un cessez-le-feu doit intervenir et l’Azerbaïdjan doit quitter tous les territoires occupés y compris ceux de la République d’Artsakh. Des sanctions doivent être adoptées contre le clan des oligarques liés à Aliev et l’accord gazier dénoncé.

L’Arménie doit recevoir tout notre soutien.

Parti communiste français

Paris, le 12 octobre 2022