Léna Raud devient secrétaire nationale de l’UEC

À l’issue du Conseil national élargi du Mouvement jeunes communistes de France des 2 et 3 juillet 2022, l’Union des étudiant·e·s communistes a réaffirmé son ambition de renforcement et de structuration des étudiants et des étudiantes.

Au terme de ses travaux, le Collectif national de l’UEC a élu secrétaire nationale de l’UEC Léna RAUD, étudiante en master 2 professionnel des métiers de la production théâtrale.

Elle prend la suite de Jeanne Péchon, à la tête de l’UEC depuis le 31 octobre 2020, que nous remercions pour le travail accompli.

Ce renouvellement marque un nouveau chapitre pour l’UEC qui devra travailler à la consolidation de la branche étudiante afin de répondre aux défis de l’enseignement supérieur et redonner confiance en la politique aux étudiants et étudiantes.

Qualité des formations et de la recherche, fin de la sélection, services du CROUS, revenu étudiant… Autant de batailles que mèneront les étudiants communistes tout au long de l’année, dans toute la France via un militantisme quotidien sur les établissements d’enseignement supérieur et les cités universitaires.

Retrouvez l’UEC et sa coordination nationale renouvelée dès les 13 et 14 juillet prochains, lors de son bal populaire place des Abbesses à Paris.

Léna Raud : « Avec ce renouvellement, nous comptons bien déployer nos forces pour mener à bien tous les défis qui se tiennent devant l’UEC. »