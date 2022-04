La campagne à la campagne

À l’initiative des camarades de la section du Parti communiste français d’Alba-la-Romaine en Ardèche, nous étions une centaine de militants, ce samedi 2 avril, à accueillir deux invités « de marque » : André Chassaigne (en visio car malheureusement bloqué par la neige !), député communiste de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme depuis 2002 et président du groupe parlementaire de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale depuis 2012, et Pierre Thomas, éleveur bovin en agriculture biologique dans l'Allier, depuis 2019, secrétaire national du syndicat agricole du Modef, Mouvement de défense des exploitants familiaux, affilié historiquement au PCF.

Christophe Chaussy, paysan ardéchois, secrétaire de section du PCF d'Alba-la-Romaine et vice-président du Modef en Ardèche, ainsi que Mathieu Soarez, secrétaire départemental du PCF, siégeaient également sur la tribune.

L’objectif de cette rencontre était de partager nos nombreuses idées sur la transformation de la ruralité et de les allier au programme de Fabien Roussel pour la prochaine présidentielle : le maintien des services publiques tels que les écoles, les guichets de La Poste et des impôts ; la lutte contre les déserts médicaux tels les hôpitaux et les médecins généralistes dit « de campagne » ; l’incohérence du développement à outrance du numérique avec l’existence de zones blanches, etc.

Nous avons également et surtout abordé la question de l’agriculture et de l’adaptation aux changements climatiques, et avons pu constater qu’à travers ce prisme-là en particulier, de nombreux sujets de société ont été abordés dans leur transversalité.

Ce jour-là, l’assemblée présente a encore un peu plus pris conscience que l’humanité a besoin d’une cohérence globale pour assurer sa qualité de vie. De riches échanges animés en ont émané, tant sur les notions d’approvisionnement et de consommation locale, que de l’avenir de la PAC, politique agricole commune, de la question de l’utilisation de l’eau et de l’artificialisation et l’urbanisation des terres. Les deux lois dites « Chassaigne 1 et 2 » ont également été évoquées, car elles impactent positivement les retraites agricoles et nous souhaitions le remercier encore d’avoir participer à ce long combat.

Ces discussions se sont chaleureusement poursuivies autour d’un ApéRoussel, où nous avons débriefé, appelé à voter en ces veilles d’élections, et fini d’exposer nos convictions portées par la solidarité et la lutte contre le capitalisme.

Sarah & Christophe Chaussy

paysans communistes ardéchois