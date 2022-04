La gauche gagnera en votant Fabien Roussel

Les cinq années du quinquennat d’Emmanuel Macron ont fragilisé la France. Les multiples attaques libérales ont mis le pays à genoux. La crise sanitaire a mis en lumière les défaillances dans nos services publics. Les inégalités dans notre pays n’ont jamais été aussi fortes.

Et pourtant, à moins de deux semaines de l’élection présidentielle, certains répètent en boucle que voter pour ses idées est inutile. Alors que la gauche n’a jamais été aussi faible et l’abstention aussi forte, une petite musique se fait entendre autour d’un vote dit « utile » ou « efficace ». En plus d’être antidémocratique et méprisante, cette partition est remplie de fausses notes.

Il n’y a pas de vote utile comme il n’y a pas de vote inutile. Il n’y a pas des citoyens utiles et des citoyens inutiles. Le vote est une expression démocratique qui doit se faire sur des idées et des convictions plutôt que sur des calculs bancals et des stratégies hégémoniques.

Le choix responsable, c’est celui de la reconstruction d’une gauche qui a vocation à être majoritaire. C’est l’ambition de la candidature de Fabien Roussel.

Fabien Roussel est la surprise de cette élection présidentielle. Il représente le renouveau de la gauche, celle qui renoue avec les discours populaires, sincères, laïques, féministes et républicains.

La gauche qu’incarne Fabien Roussel va gagner. C’est le seul candidat parlant de nous, de notre quotidien et des manières de le changer. Il permet à la gauche de reprendre des couleurs et réunit les conditions d’une victoire. Il sème des graines qui commencent à germer. Ne sacrifions pas cet immense espoir levé, sur l’autel de petits calculs électoraux, ne tenant pas compte du rapport de force politique actuel.

Face à cette belle ambition pour la gauche et pour la France, l’unique volonté — déjà très difficilement atteignable — d’accéder au second tour pour espérer un débat avec Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur des enjeux.

Le Mouvement jeunes communistes de France mettra toute son énergie dans ces derniers jours de campagne pour porter la candidature de Fabien Roussel le plus haut possible.

Voter pour Fabien Roussel, c’est donner de la force à un projet de reconquête de l’électorat populaire et de reconstruction de la gauche sur ses intérêts et ses revendications. C’est faire entendre les priorités de la jeunesse et du monde du travail.

Nous sommes la génération qui verra une gauche authentique révolutionner le pays. Nous sommes la génération du progrès. Nous sommes la génération des jours heureux, aux côtés de Fabien Roussel.

Assan Lakehoul

coordinateur national à la vie des départements