La journée d'été des communistes – Malo-les-Bains, samedi 29 août

La pandémie a failli en avoir raison. Au vrai, elle lui a bien arraché quelques plumes. Reste pourtant qu'elle sera là, fidèle au poste, le dernier week-end d'août : l'université d'été des communistes. Ramenée à une journée, peuplée de masques et pleine de gels hydro-alcooliques, elle suivra les recommandations sanitaires à l'œuvre dans notre pays (hors Puy du Fou…). Ainsi, les personnes qui ne partagent pas le même foyer ne pourront s'asseoir côte à côte pendant les ateliers. Mais la fraternité sera bien au rendez-vous : il ne peut en être autrement quand des centaines de communistes se retrouvent. Et puis, il y aura la buvette tenue par la fédération du Nord, le grand banquet conclusif à deux pas de la plage de Malo-les-Bains…

Il est vrai que la période n'appelle pas à faire moins de politique mais, au contraire, sensiblement davantage. Écouter, échanger, penser pour riposter, proposer, agir en meilleure connaissance et avec une efficacité enrichie par la réflexion collective : telle demeure la ligne de l'événement.

Nous savons bien, cependant, que la situation présente va tenir à l'écart de la mer du Nord un certain nombre de camarades qui y seraient venu en temps normal. Nous allons renforcer dans cet esprit la dimension numérique de la journée - déjà présente dans les éditions passées avec ces dizaines de vidéos disponibles via YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLmvbRi37dHo9qKj5ToLJva-z8p04vlCx7.

De ce point de vue, la page Facebook de l'université d'été restera précieuse cette année encore : https://www.facebook.com/UniversiteDeteDuPcf/

Beaucoup de questions ont été posées sur le programme, élaboré dans les circonstances particulières de l'été 2020. Disons qu'il placera les communistes sur le terrain des réponses à la crise que nous vivons. Ce sera l'allocution de rentrée du secrétaire national. Ce sera le grand débat « Quel mode de production pour le XXIe siècle ? » ancré dans les réalités contemporaines et les mobilisations déjà à l'œuvre. Fabien Roussel et Philippe Martinez, notamment, y participeront. Ce sera aussi le temps consacré à cette refondation de l'hôpital dont l'absolue nécessité a paru au grand jour à des millions de nos concitoyens ces derniers mois. Ce sera encore un moment d'analyse et de riposte. Face aux projets de démembrement de la République avancés par Jean Castex, nous poserons en grand la question « Fédéralisme ou République ? » avec Éliane Assassi, présidente du groupe CRCE au Sénat, et des représentants des grandes forces politiques de progrès. Riposte encore avec le thème de la « dette » qui, après les milliards soudainement dégainés, est à présent brandi par le gouvernement comme arme définitive pour faire baisser toutes les têtes et réduire au silence toutes les revendications. Plus globalement, c'est l'âpre bataille idéologique en cours que traitera Patrick Le Hyaric, directeur de L'Humanité.

Un des intérêts d'être un parti, c'est de pouvoir mettre au pot commun les expériences menées ici ou là. C'est ce que nous ferons, à partir de ce précieux observatoire des municipales, avec Olivier Sarrabeyrouse, Michèle Picard et Patrice Bessac, maires de Noisy-le-Sec, Vénissieux et Montreuil. Jean-Daniel Lévy, pour Harris Interactive, apportera également un éclairage.

Je ne peux être complet mais je voudrais signaler qu'à Malo, le 29 août, on parlera Europe, racisme mais aussi poésie, avec Olivier Barbarant, ou dialectique, après la mort de Lucien Sève et à l'approche du bicentenaire de celle d'Engels. Les anniversaires malmenés seront également présents : celui d'Elsa Triolet, décédée il y a 50 ans ; le centenaire du Parti communiste, bien sûr, avec la présentation du nouveau programme national des réjouissances, un aperçu des expositions qui vous attendent et de premiers débats sur le sujet, avant le lancement en bonne et due forme, à Tours, début octobre.

Il est encore temps de s'inscrire et de prendre car ou train pour le rendez-vous de Malo !

Inscriptions : https://www.pcf.fr/journee_dete_2020

Questions : universite-ete@pcf.fr

Guillaume Roubaud-Quashie