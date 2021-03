International CommunisteS

La vie de Mumia est entre nos mains

Le PCF se mobilise avec les organisations membres du comité français Libérons Mumia ! pour sauver Mumia AbuJamal. Campagne de mobilisation et rassemblement le 7 avril devant l’ambassade des États-Unis à Paris.

Au fil des jours, les informations (*) qui nous parviennent sur l’état de santé de Mumia sont de plus en plus alarmantes. La maladie ravage affreusement son corps, tant intérieurement qu’extérieurement. Les photos publiées par son médecin témoignent de cette dégradation physique (voir les pièces jointes). Mumia a des éruptions cutanées incessantes qui provoquent de graves lésions et des plaies béantes, donnant à sa peau l’aspect d’un cuir craquelé. Il n’a pas un centimètre carré de son corps qui ne soit couvert de sang et de plaies ouvertes. Lors de son hospitalisation durant quatre jours la semaine dernière, outre qu’il a été testé positif au Covid, les médecins ont constaté qu’il souffrait d’une défaillance cardiaque grave et d’œdèmes qui ont nécessité une intervention pour évacuer l’excès de liquide qui avait envahi ses poumons.

Face à cette situation, ses soutiens américains appellent plus que jamais à la mobilisation internationale car c’est une question de vie et ou mort. Pour son médecin personnel, le docteur Ricardo Alvarez, « sa libération est le seul traitement » qui empêcherait d’envisager le pire. Nous ne pouvons donc pas attendre un jour de plus : nous devons agir immédiatement pour remédier aux défis vitaux qui le menacent : défaillance cardiaque aigüe, Covid-19 et difficultés respiratoires, défaillance organique de la peau.

D’autant qu’il n’est plus à l’hôpital mais à l’infirmerie de la prison et il souffre terriblement. Il est maintenu à l’isolement sans pommade cicatrisante et autres médicaments dont il bénéficiait auparavant pour apaiser ses douleurs. Il n’a par ailleurs plus accès au téléphone ni à sa tablette qui lui permettaient d’envoyer des messages et de recevoir des nouvelles de sa famille et de ses amis.

Le comportement des autorités politique et pénitentiaire est intolérable et humainement insupportable.





C’est ce qui nous conduit à rééditer notre appel à les inonder d’interpellations. À toutes celles et tous ceux qui l’ont déjà fait, comme ceux qui ne l’ont pas encore fait, envoyez et renvoyez le courriel ci-dessous :

Textes à copier-coller (anglais + français) :

We are extremely worried about Mumia Abu Jamal’s state of health. He has tested positive for Covid-19 and has been diagnosed with congestive heart failure. Taking into consideration his medical history (hepatitis C) he is especially vulnerable. If he remains incarcerated his chances of survival are extremely low. Because of this we request his immediate hospitalisation so that he may receive whatever treatment is necessary in the care of independent professionals. We would also request his release from prison as soon as his health allows him to re-join his family. To avoid massive contamination through the Covid pandemic we would also request that all sick, elderly inmates should be freed.

nom / prénom / ville / France

Nous sommes très préoccupés par l’état de santé de Mumia Abu-Jamal, testé positif pour Covid-19 et diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque congestive. Tenant compte de ses antécédents médicaux (hépatite C) il est très vulnérable. S’il reste incarcéré, ses chances de survie seraient extrêmement faibles. ‎‎En conséquence, nous demandons son hospitalisation immédiate pour qu’il reçoive les soins appropriés par des professionnels indépendants et sa libération dès qu’il sera en état de rejoindre sa famille. ‎Pour éviter la contamination de la pandémie de Covid, nous vous demandons également de libérer tous les détenus les plus vulnérables, malades et âgés.

Ne vous méprenez pas, vos interventions sont utiles car elles ont déjà brisé le mur du silence sur l’état réel de santé de Mumia et contraint à son hospitalisation hors de la prison.

Continuons le combat pour le sauver et pour le libérer de cet enfer carcéral.µ

Comité français Libérons Mumia !

* Un grand merci à nos amis américains qui nous informent au quotidien de cette situation bouleversante et notamment à Prison Radio (le média qui donne la parole aux prisonniers et à leurs familles) à qui nous devons les infos de ce jour.