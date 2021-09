Lancement du Discord du PCF

Le contexte de pandémie que nous avons vécu nous a plus que jamais imposé de nous mettre aux outils numériques : WhatsApp, Zoom, Telegram, Google Hangout... Autant de logiciels et solutions adoptés dans l’urgence, et sans réelle formation des camarades, dont certains pouvant être concernés par la fracture numérique. Il apparaissait donc essentiel de trouver un outil numérique unique qui regrouperait tous nos besoins sans multiplier les formations à plusieurs nouveaux outils, pour nous permettre de mener à bien ces belles campagnes présidentielle et législatives qui nous attendent.

And the winner is Discord !

Discord, qui est un logiciel gratuit de messagerie instantanée, a été créé par une communauté de gamers (« joueurs en ligne »), puis a largement été utilisé par les personnels éducatifs pour assurer la continuité pédagogique pendant les confinements successifs. Il permet d’échanger à l’écrit, à l’oral, de partager des documents, d’organiser facilement des visioconférences et des formations grâce au partage d’écran. Tout cela en accès d’un navigateur, un smartphone ou un ordinateur.

Le lancement

Alors, après plusieurs semaines de réflexion et de travail avec un groupe de camarades issus de 5 fédérations et de la JC, le Discord PCF a été testé cet été par un échantillon de camarades possédant déjà un compte. Le 6 septembre, chaque camarade recevait un email l’invitant à rejoindre ce nouvel outil numérique.

C’est une petite révolution au sein du Parti : pour la première fois, un espace de rencontre virtuel où chaque camarade peut communiquer a vu le jour.

Si une partie du serveur PCF du Discord est publique, une partie non-négligeable est accessible aux adhérents uniquement.

En effet, la partie campagne présidentielle est ouverte pour permettre à tout sympathisant de suivre l’actualité de la campagne, d’en débattre et de proposer ses services. Toute la partie concernant le PCF, qui sera utilisée bien au-delà de la campagne, est dédiée exclusivement aux adhérents du PCF et de la JC. Il nous permettra d’échanger, collaborer et mutualiser nos besoins, savoirs, etc., autour de la campagne de Fabien Roussel et plus largement au sein du PCF. Vous y serez en contact direct avec l'équipe d'animation nationale des campagnes. Les fédérations, commissions, ou autres groupes qui le souhaitent pourront également créer des espaces de discussions, voire un serveur comme c’est déjà le cas dans certaines fédérations (Nord, Yvelines, etc.).

Une attention reste portée sur les risques de fracture numérique. En effet, même si l’enjeu digital est du incontournable, le PCF s’engage à ce que les outils numériques restent des outils et non une finalité. Le serveur vient en complément et non pas en remplacement des différentes instances du Parti.

Un premier bilan

De nombreux camarades se sont inscrits le jour même du lancement (+ 350 camarades en 24 h), soit le 6 septembre. Les retours sont unanimes : « Très bien que le PCF ait enfin lancé un Discord. » « Une très bonne idée ce Discord ! Merci pour ça ! » « Ravi que le Parti ait (enfin) créé son serveur Discord. »

Grâce à une liste de besoins logistiques pour mener la campagne présidentielle, plusieurs personnes ont déjà proposé de mettre à disposition leurs compétences. Une adhésion a aussi été enregistrée.

Finalement, le Discord va continuer virtuellement la démarche de la caravane des Jours heureux en nous permettant de nous retrouver, entre fédérations, sections, cellules et au-delà.

D’ores et déjà, certains camarades ont pu partager des outils, idées d’initiatives et visuels locaux avec des camarades d’autres fédérations. Et comme dirait Karl Marx : « Une idée devient une force lorsqu’elle s’empare des masses. » Alors soyons nombreux sur le Discord du PCF, créons, partageons et emparons-nous des idées les plus belles et concrètes, à la hauteur de notre parti et ses enjeux.

Rachel Ramadour

Rejoindre le Discord

Si vous n’avez pas encore pu rejoindre le Discord et souhaitez en savoir plus, voici les liens : Voir la vidéo de Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=gwEd9kbzvQw

Le tutoriel #1 : https://www.youtube.com/watch?v=V8qRdREHLPw

Le tutoriel #2 : https://www.youtube.com/watch?v=rw9f5NA5TmI

Pour accéder au serveur, cliquer sur ce lien : https://discord.gg/ESBQhga8cj Une fois sur le serveur, il faudra contacter un admin pour avoir accès aux salons privés dédiés au PCF. Pour toute autre question : [email protected]