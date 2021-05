Le MJCF prépare la relève

Tout au long de ce long week-end de quatre jours, le Mouvement jeunes communistes de France a organisé un stage à destination des cadres de l’organisation. La large participation des camarades venant des quatre coins de France nous a obligés à dédoubler la session pour respecter les gestes sanitaires. Preuve d’un mouvement de jeunesse qui continue à se renforcer partout sur tout le territoire.

Ce stage cadres s’est tenu dans un contexte ô combien difficile pour les jeunes ! Depuis l’arrivée de la pandémie, ils sont parmi les premières victimes des crises que nous traversons. Plus d’un jeune sur cinq est actuellement au chômage, un étudiant sur six en décrochage, un retard scolaire qui s’accumule et une précarité de nos revenus qui ne cesse de s’accroître. Face à ce contexte, les réponses apportées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur. Et pour cause, il ne propose que des contrats précaires payés une misère ou de simples aides sporadiques pour lutter contre la précarité étudiante. Pire, malgré une fracture sociale toujours plus forte dans l’école, Jean-Michel Blanquer maintient la sélection à l’entrée de l’université, brisant les rêves et les aspirations de centaines de milliers de jeunes. Cette situation, les jeunes n’en peuvent plus, n’en veulent plus, mais faute de réponse politique ils se résignent et s’éloignent de la politique.

Cet état de fait n’est pourtant pas inéluctable. Le MJCF se doit d’apporter une réponse politique à ces millions de jeunes. Au MJCF, nous voulons être la force qui redonne espoir en la politique à notre génération. L’espoir que la politique, l’engagement politique permet de changer leur quotidien. Pour ce faire, nous devons (re)devenir la force incontournable pour les jeunes. Nous voulons partir des besoins et des aspirations de la jeunesse pour lui faire prendre conscience de la nécessité de s’engager collectivement pour y répondre.

Si nous voulons être à la hauteur du contexte, nous avons besoin d’une organisation forte et capable de structurer le plus grand nombre de jeunes. Ainsi, nous devons avoir des cadres formés capables non seulement d’organiser les jeunes mais aussi d’animer le Mouvement, de faire vivre les espaces démocratiques de notre organisation pour laisser à chaque jeune la possibilité de s’exprimer.

C’était bien l’objectif de ce stage cadres. Former de nouvelles générations de militantes et militants, de jeunes communistes capables de faire rayonner le MJCF dans la jeunesse. C’est un travail de longue haleine mais qui commence à porter ses fruits. Depuis la reprise de ces stages de formation à destination des cadres en 2019, c’est près de 150 jeunes communistes qui ont été formés. Tout autant de cadres qui permettent ensuite de construire des fédérations, passer des étapes de structuration pour notre Mouvement, organiser des événements populaires, de solidarité... Bref, de faire rayonner le MJCF dans la jeunesse et sur le territoire.

À quoi sert le MJCF ? Comment organiser une réunion ? Comment animer nos campagnes nationales structurantes ? Le caractère démocratique de notre organisation. À quoi sert un cadre ?... Ces deux sessions de stage ont été riches et intenses pour l’ensemble des camarades ; elles ont permis de former la relève.

Léon Deffontaines

secrétaire général du MJCF