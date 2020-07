Le roi du dumping

L’Europe aime bavarder sur la fin des paradis fiscaux. Mais quand il s’agit de passer à l’acte, c’est tout autre chose. Elle vient en effet de choisir comme patron de l’Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, l’Irlande et son ministre conservateur Paschal Donohoe, grand prêtre du dumping social, grand opposant à toute taxation des géants du numérique ou des multinationales, coupable avéré – et fier – de ce qu’il faut bien appeler la criminalité financière. Comme quoi, arsouilles et magouilles sont bien les deux mamelles de cette Europe du fric.



Gérard Streiff