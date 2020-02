Le Siège du PCF a 40 ans !

Lorsque Oscar Niemeyer fuit le Brésil à la suite du coup d’État militaire au milieu des années 60, c’est en France qu’il se rend où il est rapidement accueilli par ses camarades architectes et communistes.À la même période, la direction du PCF souhaite rassembler ses locaux dans un nouveau siège qui devra incarner ses ambitions politiques. Depuis le comité central d’Argenteuil, le PCF accorde une place tout à fait originale aux questions culturelles et artistiques. Le Parti de Louis Aragon, de Paul Eluard ou encore de Picasso insiste sur la capacité des artistes à dépasser l’état des choses présentes dans leur travail de création. Il reconnaît ainsi

en Oscar Niemeyer cette capacité d’émancipation dans son architecture. Oscar Niemeyer considère d’ailleurs que « l’architecture est une question secondaire [et qu’elle] doit être guidée par la lutte politique ». Auréolé de la création de Brasilia, le choix de l’architecte brésilien s’impose donc très vite.

La construction débute en 1968 pour la première tranche qui comprend l’immeuble de 6 étages, la tour technique, la partie du hall plan, et une partie des sous-sols. Les travaux s’arrêtent en 1971.

La 2e tranche se fera plus tard, entre 1978 et 1980. Entre temps subsiste sur la parcelle un vieil immeuble insalubre et ce délai permet d’animer une importante souscription cruciale pour l’achèvement du programme. Cette deuxième tranche est composée du Hall en pente, d’une partie du 1er sous-sol, de la coupole et de l’esplanade d’entrée.

L’année 2020 marque donc le 40e anniversaire de l’achèvement du bâtiment et de son inauguration officielle.

