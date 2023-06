Les jeunes communistes tiennent leur Assemblée nationale des animatrices et animateurs

Samedi et dimanche, à Colonel-Fabien, 250 jeunes communistes délégué·e·s de toute la France seront à Paris pour débattre des campagnes que le Mouvement mènera l’année prochaine.

Ce week-end sera l’aboutissement d’un long processus démocratique entamé il y a 6 mois. Au menu, des débats d’amendements autour de trois textes : un premier définissant la campagne nationale, un autre abordant la campagne internationale, et le dernier se centrant sur la campagne du Mouvement sur l’enseignement supérieur, avec l’Union des étudiant·e·s communistes.

Après être passés par les mains du Conseil national, ces textes ont été envoyés aux fédérations, et sont depuis débattus et amendés localement. Nouveauté de cette année, la direction nationale a lourdement insisté pour que se tiennent des réunions préparatoires aux assemblées départementales à des échelons encore plus locaux, les Unions de villes ou les groupes militants. Conseil nécessaire pour permettre l’implication du plus grand nombre, dans une année où les adhésions se multiplient.

Plus de 1 000 amendements ont été remontés par les fédérations, une quarantaine d’assemblées fédérales se sont tenues et 52 fédérations seront représentées ce week-end à Paris. Les campagnes évoluent déjà beaucoup puisque les commissions des textes de la direction nationale ont accepté la moitié des amendements, signe d’un Mouvement cohérent sur le territoire.

Pendant 6 mois, les jeunes communistes ont réfléchi à la manière de faire en commun, dépassant les frontières de leur fédération. Chaque militante et chaque militant a pu réfléchir aux luttes à mener à l’échelle nationale pour révolutionner notre quotidien.

Les jeunes communistes se sont demandé ce qu’ils allaient faire l’année prochaine, chacun dans leur fédération, mais ensemble avec une cohérence nationale.

À l’issue de ce week-end, les 69 membres du Conseil national seront partiellement renouvelés et la coordination nationale sera fortement renouvelée. Léon Deffontaines, secrétaire général du MJCF et désormais porte-parole du PCF, passera la main. En se basant sur les travaux de ce week-end, une nouvelle génération de dirigeantes et dirigeants écrira la suite. Le MJCF est au travail, se renforce, se renouvelle.

De bonne augure pour la famille communiste !

Assan Lakehoul