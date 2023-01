Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 méritent mieux qu'une loi sécuritaire

Le projet de loi comporte la légalisation de la vidéosurveillance algorithmique, c’est-à-dire la détection par logiciel d’événements et de comportements dits “suspects”. Or, cette méthode est tout aussi dangereuse que la reconnaissance faciale, toutes deux s’appuyant sur de l’analyse biométrique. Une occasion pour le gouvernement de déployer une technologie aujourd’hui illégale.

Ces jeux ne doivent pas être un cheval de Troie pour passer des lois sécuritaires, à l’encontre des libertés publiques, et qui resteront par la suite. La CNIL est parfaitement claire dans son avis rendu sur cette proposition de loi : “ces outils d’analyse des images peuvent conduire à une collecte massive de données personnelles et permettent une surveillance automatisée en temps réel. Le déploiement, même expérimental, de ces dispositifs constitue un tournant [...]”.

En plus de son aspect sécuritaire, ce projet de loi contribue également à réduire les droits des travailleurs. Alors qu’à l’Assemblée nationale va débuter l’examen de la réforme des retraites, le texte prévoit un recul de la limite d’âge des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs et participant directement à l’organisation des Jeux au nom de “l’intérêt du service” jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, ce texte ouvre aussi la porte à une extension du travail le dimanche. Il prévoit l’ouverture des commerces de ventes en détail dans les communes des sites de compétition, les communes limitrophes et à proximité, remettant ainsi en cause le principe du repos dominical pour les salariés sur un territoire très vaste et difficilement contrôlable. Nous nous y opposons.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques doivent être une fête populaire qui implique toute la population et en premier lieu les associations sportives. Ces jeux olympiques ne seront utiles que s’ils laissent un héritage pour les Parisiens et les Français et permettent le développement de la pratique du sport pour toutes et tous.