focus

Lettre de Fabien Roussel aux Français-es

La lettre aux Français-es

Fabien Roussel, secrétaire national, publie une lettre ouverte aux Français-es alors que les conditions du déconfinement interrogent et inquiètent.

Avec cette courte adresse à nos concitoyen-nes, le secrétaire national du PCF entend pointer les enjeux immédiats du déconfinement : la protection des salariés, de leur santé et de leurs droits, l'exigence de mesures fortes pour défendre le pouvoir d'achat des familles et bien évidemment le rôle décisif des services publics pour affronter la crise sanitaire, avec l'enjeu des moyens mis à leur disposition.

Cette adresse est également une invitation à ce que de nos concitoyen-es s'emparent sans attendre du débat sur les conditions nécessaires à de profondes ruptures avec les logiques de rentabilité et de domination du capital, qui nourrissent les crises sanitaire, économique et démocratique actuelles. Elle appelle notamment à refuser l'idée que la crise économique se traduise par de graves reculs pour le monde du travail et pour les services publics notamment.

La lettre aux Français-es