Lot -- Rouge espoir

Près de 70 communistes se sont réunis, samedi 21 mai 2022, à Francoulès pour la 4e fête fédérale de Rouge-Espoir. Cette fête, prévue de longue date, devait à l’origine servir de lancement de la campagne de nos candidats aux élections législatives.

Jean-Christophe Vialaret, secrétaire fédéral du PCF 46, a retracé la situation politique du moment avec la réélection d’Emmanuel Macron et la nomination du nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne qui n’a rien de gauche.

Il y a nécessité d’une nouvelle majorité de gauche à l’Assemblée nationale. L’accord signé entre les différentes forces de gauche LFI, PS, EELV et PCF, sous la bannière Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), doit le permettre.

Avec cette alliance, les députés sortants de droite, dont ceux du Lot, doivent être battus pour imposer une nouvelle majorité pour mettre en œuvre une nouvelle politique qui s’attaque au pouvoir du capital et qui mobilise enfin les richesses créées par les salarié·e·s pour satisfaire les besoins humains et relever les grands défis économiques, sociaux, écologiques, démocratiques.

Dans cette alliance, le PCF doit être fort pour faire vivre « la France des Jours heureux » et ses propositions originales.

Jean-Christophe Vialaret a rappelé le score de Fabien Roussel dans le département : avec 3 559 voix, soit 3,25 %, nous réalisons le 2e score d’Occitanie et le 13e national, puis il a remercié tous les militants qui se sont mobilisés dans cette belle campagne.

Vincent Boulet, responsable des questions internationales au CN, a fait le point sur la situation internationale et rappelé les positions du PCF. Il est nécessaire de lever immédiatement le blocus à Cuba. L’attention a été portée sur la guerre en Ukraine. Vincent a bien entendu pointé les res ponsabilités de la Russie mais aussi celle de l’Otan. Les récentes demandes d’adhésions de la Finlande et de la Suède ne vont pas calmer la situation. Pour le PCF, l’heure n’est pas à la livraison d’armes à l’Ukraine mais plutôt d’exiger un cessez-le-feu et d’engager de véritables négociations de paix.

Vincent a rappelé notre volonté d’une nouvelle construction européenne et a mis en garde contre la montée de l’extrême droite en Europe. Elle est aux responsabilités dans des pays comme la Hongrie. Il a fait le lien avec le score de Marine Le Pen. Il faut la combattre. Et il a rappelé le rôle des communistes. Dans le Pas-de-Calais, aux dernières élections départementales, le PCF a repris des sièges au RN.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, des candidats communistes affronteront des députés sortant RN. Espérons qu’ils remportent les circonscriptions.

Après ces interventions, tous les communistes se sont retrouvés autour d’un Apé’Roussel et des grillades.

Une animation musicale a enchanté les participants. La Librairie de la Renaissance est venue avec une collection d’ouvrages. Jean-Louis Marteil, éditeur et romancier lotois, a dédicacé ses livres.

Des remerciements chaleureux ont été adressés à tous les camarades qui ont organisé et contribué à la réussite de cette journée très conviviale sous un soleil de plomb.

Jean-Christophe Vialaret