Louis PIERNA, un homme humble et modeste s’en est allé (Fabien Roussel)

J'apprends avec émotion la disparition de Louis PIERNA, emporté par la maladie qui le hantait depuis maintenant plusieurs années.

Plusieurs qualités reviennent lorsque l’on parle de Louis : dévoué, d’une profonde humanité, modeste, généreux, honnête, humble. Maire de Stains de 1977 à 1996, il était de ces hommes qui s’impliquaient ardemment dans tous les sujets qui concernaient sa commune, toujours à l’écoute et disponible pour les stainoises et stainois. Sa conviction, sa rigueur et son intégrité l’ont ainsi porté durant deux mandats comme député de sa circonscription de 1988 à 1997.



D’origine ouvrière, il avait ce que l’on appelle la conscience de classes aiguisée et était un fervent défenseur du monde du travail.

Au sein du Parti, il a assuré la responsabilité de trésorier dans la fédération de Seine-Saint-Denis.

Au terme de ces nombreuses années d’élu de terrain, Louis est resté investi dans le monde associatif, au travers notamment de son implication dans l’association Leïla, accompagnant les personnes porteuses de handicap psychique ou physique.



Louis PIERNA aura marqué les esprits de toutes celles et ceux qui l’ont rencontré, entouré, salué.

J’ai une pensée émue pour ses enfants, Nathalie et Didier, ses petits-enfants, Azzedine TAIBI, Maire de Stains, à l’ensemble du Conseil municipal mais également à tous les stainoises et stainoises et souhaite leur assurer de mon plus chaleureux soutien.

Fabien ROUSSEL

Secrétaire national du PCF

Député de Nord