Marché noir

Des journalistes économiques qui se trouvent menacés (de mort ?) parce que leurs analyses ne conviennent pas aux gens de la finance, ce pourrait être un bon sujet de polar. Mais en l’occurrence c’est la triste réalité et ça se passe aujourd’hui en France. On apprend en effet que des analystes financiers de l’agence Kepler, spécialistes de la grande distribution, notamment de Casino et de Metro, sont l’objet de « tentatives d’intimidation » en lien avec leur publication et qu’ils ont désormais renoncé à couvrir ces deux valeurs « par peur des représailles » annonce la presse. « L’intégrité des marchés apparaît bien écornée » observe Le Monde, qui fait semblant de découvrir l’ensauvagement du capitalisme. Cette violence ne date pas d’hier ; le nouveau, peut-être, c’est que les boursicoteurs s’autorisent de menacer directement ceux qui touchent à leurs sacro-saintes actions.

Gérard Streiff