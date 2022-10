International

Message de salutations du PCF au congrès du PC de l'Inde

Cher.e.s camarades,

Au nom du Parti communiste français (PCF) et de son secrétaire national, Fabien Roussel, je souhaite saluer votre congrès et vous exprimer nos vœux de succès pour vos travaux et les luttes que vous menez aux côtés du peuple indien.

La France, l'Europe comme le reste du monde connaissent une montée de l'extrême droite réactionnaire, raciste, homophobe et patriarcale.

L'extrême droite exploite partout les conséquences de l'exploitation capitaliste, les humiliations et les ressentiments des peuples frappés par les injustices, les inégalités croissantes, les insécurités humaines qu'elles soient climatiques, alimentaires, sanitaires, éducatives ou énergétiques. Elle nourrit les replis identitaires et la haine de l'étranger.

Elle est parvenue à imposer une nouvelle hégémonie politique et culturelle dont le ciment est l'anticommunisme.

Partout où l'extrême droite est au pouvoir, dans des alliances avec des forces de droite, elle attaque les droits humains, les droits des femmes. L'extrême droite s'en prend à la justice, à la presse libre et aux migrants.

Ces forces sont au service du capitalisme mondialisé et de la bourgeoisie dans ses contradictions, ses désastres et son incapacité à faire face aux défis colossaux auxquels est confrontée l'Humanité.

L'inacceptable invasion de l'Ukraine par la Russie, aux conséquences humaines dramatiques pour les peuples ukrainiens et russes, a permis à l'Otan de retrouver de la vigueur et de se renforcer. Les États-Unis attisent ce conflit, le font durer et en profitent pour vendre leur gaz et leur pétrole. L'escalade dans les deux camps, le refus de chercher une solution politique fait craindre une conflagration nucléaire aux conséquences irréparables. Les forces nationalistes sont prêtes à anéantir une partie ou toute l'humanité.

Dans le monde interdépendant dans lequel nous vivons, tous les peuples sont touchés par la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation, des ruptures de production et d'approvisionnement.

Le capitalisme n'a que faire de la souffrance des peuples que ce soit au Yémen ou au Sahel. Le capitalisme c'est deux poids deux mesures. Les États-Unis s'indignent de la guerre en Ukraine mais cautionnent la politique de colonisation et d'Apartheid en Palestine par le gouvernement israélien et durcissent le blocus contre Cuba. Certains profitent de la guerre pour s'enrichir tandis que les gouvernements imposent partout aux peuples de nouvelles politiques d'austérité.

Il y a urgence à chercher les moyens de la désescalade et un cessez-le-feu. Sous l’égide de l'Onu doit s'ouvrir immédiatement une conférence internationale pour la paix afin de permettre à chaque peuple la garantie de sa sécurité dans le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Il ne faut pas attendre, la situation peut devenir immaîtrisable.

Le combat pour la justice, la liberté et les paix vont de pair.

Dans des contextes souvent difficiles, les communistes, à l'image de votre congrès, travaillent à innover pour construire des alternatives transformatrices crédibles et rassembleuses pour dépasser le capitalisme faisant du progrès social et environnemental, du désarmement et de l'action pour la paix une priorité.

La créativité communiste, adaptée aux conditions de notre temps, peut le permettre.

Vive le congrès du Parti communiste de l'Inde !

Vive la solidarité internationaliste !