municipales

Mieux vivre dans nos villes et nos villages !

Vous voulez :

- Des communes solidaires contre les politiques libérales ?

- Des villes et des villages avec des services publics proches de nos besoins ?

- Plus de démocratie dans votre commune ?

Nous aussi !

Le gouvernement plonge des millions d’entre nous dans la souffrance, la misère et la précarité.

Pour construire une alternative juste, solidaire et écologique : faisons de nos villes et de nos villages des lieux de reconquête populaire. Votons pour des élu·es de terrain, des élu·e·s de proximité !

LES PROPOSITIONS que nous portons POUR NOS COMMUNES

DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

- Finançons des politiques variées et ouvertes au plus grand nombre, des crèches aux EHPAD en passant par les écoles et les équipements sportifs et culturels.

- Exigeons de l’État les moyens fi nanciers nécessaires au déploiement des services publics municipaux et au bien-être des agents.

- Pratiquons des tarifs basés sur les quotients familiaux.

- Mettons les entreprises à contribution et exigeons des prêts à taux zéro.

DES LOGEMENTS DE QUALITÉ POUR TOUTES ET TOUS :

- Réclamons la hausse des APL et plus de financements pour les bailleurs sociaux !

- Atteignons 25% de logement social dans nos communes, et 40% dans chaque projet d’aménagement.

- Construisons des immeubles intergénérationnels et adaptés aux personnes porteuses de handicap.

- Encadrons les loyers et interdisons les expulsions sans relogement.

LA DÉMOCRATIE : AU COEUR DE MA COMMUNE

- Associons les citoyen·ne·s à chaque décision : référendum, comités de suivi de projets (reconstruction, culture,...), réunions d’information,

conseils de quartiers,...

- La démocratie est un apprentissage : multiplions les Conseils d’enfants consultatifs et décisionnels !

- Donnons le soutien financier nécessaire aux associations dans nos villes.

EMPLOI ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- Généralisons les clauses sociales d’insertion par l’emploi.

- Développons une économie sociale et solidaire.

- Accompagnons les demandeurs d’emplois : généralisons les bourses au permis et les rencontres de l’emploi.

- Privilégions le petit commerce local à l’ouverture de grandes enseignes commerciales.

L’ÉCOLOGIE COMME PRIORITÉ

- Rénovation thermique, géothermie, biomasse, végétalisation de l’espace public : faisons de la commune le territoire central du développement

durable.

- Accompagnons les productrices et producteurs, les consommatrices consommateurs vers une agriculture éco-responsable.

- Déployons une politique de transports en commun de proximité et voies douces, adaptée aux espaces et à la mobilité de chacun.e.

L’ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

- Sensibilisons dès le plus jeune âge à l’égalité, notamment femmes-hommes, par la mixité dans le jeu, l’enseignement, la vie associative, sportive et culturelle.

- Partout, luttons contre les discriminations racistes, sexistes, LGBT+phobes.

- Développons les formations des agents municipaux pour l’accueil des victimes de violence.

LA SANTÉ POUR TOUTES ET TOUS

- Développons la prévention des risques sanitaires : buccodentaire, MST, cancer…

- Créons des centres de santé municipaux ou intercommunaux pour combler les déserts médicaux !

- Augmentons la part des produits bio et durables dans la restauration scolaire.



VOTONS POUR des élu·e·s de combat !

Ces propositions sont déjà expérimentées dans les communes où nous avons des élu·e·s.

Pour re-développer les entreprises et notre industrie locale, rouvrir nos bureaux de poste, nos écoles, gares, hôpitaux, caisses

d’assurance maladie, privilégier le bien public : faisons de nos communes des lieux de résistance et de conquêtes !

Nous voulons montrer qu’une politique basée sur la démocratie, les services publics et la justice sociale est possible.