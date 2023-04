Milliards - Le billet de Gérard Streiff

Le martial Lecornu, ministre des Armées, dans un long entretien accordé au Parisien ce dimanche, jongle avec les milliards des contribuables français. Il veut un budget de 413 milliards pour 2024/2030 ; il veut plus que doubler le budget annuel d’ici 2030 ; il veut son porte-avions à 10 milliards (et opérationnel en 2038) ; il veut 3 milliards de plus tout de suite, « sans attendre », etc., etc. Il n’y a pas dans cet entretien la moindre référence à un débat public (et parlementaire) sur l’opportunité de telles dépenses. Lecornu et les siens chipotent au centime près la moindre dépense publique, mais dès qu’on parle canons, alors les milliards valsent et les débats trépassent.

Gérard Streiff