Mini fête de l’Huma à Draguignan (Var)

La Fête se déroulera "autrement", non pas au parc de la Courneuve mais dans sept à huit lieux culturels de la région parisienne. Elle alliera aussi des initiatives décentralisées dans le pays comme cette mini fête à Draguignan dans le Var.

Le samedi 12 et le dimanche 13 septembre la section du PCF de la Dracénie (Var) organise une mini Fête de l’Huma à Draguignan. Les militants communistes varois sont à l’offensive depuis plusieurs mois dans le département. Ils ont organisé plusieurs initiatives concernant l’éducation : une lettre ouverte au DASEN, une conférence de presse pour demander un budget supplémentaire pour l’Éducation nationale, une pétition départementale signée devant les écoles, un rassemblement devant l’Inspection académique… Ils mènent une campagne (conférence de presse, pétition…) pour défendre l’entreprise de construction navale CNIM menacée (1 000 emplois en jeu à La Seyne-sur-Mer) à la suite d’une opération boursière ; ils font signer la pétition pour le RSA aux moins de 25 ans ; ils distribuent devant deux grands garages Renault du département à La Valette et à Fréjus.

Le PCF du Var donne sa priorité militante vers le monde du travail et les quartiers populaires.

Cinq jeunes infirmières de Draguignan ont adhéré au cours des luttes ces derniers mois pour défendre la santé.

Le 12 septembre, expo d’affiches et prise de parole devant le local de la section. Le 13, « Un dimanche pour l’Humanité » en plein air : à partir de 10 h 30 apéro-débat sur le devenir de l’Huma en présence de chroniqueurs et journalistes de l’Humanité (Pierre Ivorra, Émilien Urbach, Jean-François Téaldi), et de Frédéric Boccara. Projections de courts métrages sur la Fête de l’Huma. Repas festif, musique, loto, pétanque… et présentation du livre sur les migrants Les sentinelles en présence des autrices avec expo photos. µ

Des initiatives du même genre sont programmées à Prouvis (Nord), à Orly (Val-de-Marne), à Meauléon (Pyrénées-Atlantiques). Une page sur le site internet du PCF va recenser tous ces événements)