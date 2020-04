Moselle – Les chocolats de la solidarité

Pour exprimer leur soutien et leur solidarité avec les agents du service public, les communistes messins ont joué le lapin de Pâques ce lundi en offrant les chocolats de la solidarité. Ils ont commencé cette distribution avec la remise aux salarié·e·s de la blancherie départementale travaillant les samedis et jours fériés pour répondre à la forte demande de linge et de tenue des établissements, notamment le CHR de Metz Thionville. « Votre travail est essentiel pour la réussite de la bonne prise en charge des patients et des résidents. Par ce geste, nous voulons vous témoigner de notre solidarité et de notre reconnaissance pour le travail que vous réalisez dans cette crise que nous subissons », a déclaré notamment Jacques Maréchal, secrétaire départemental du PCF.