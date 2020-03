Municipales 2020 : les derniers jours, les derniers gestes

Les derniers jours et les dernières heures avant le 1er tour sont souvent décisives dans le scrutin municipal. C’est à ce moment où tout se joue pour concrétiser des mois d’engagement militant acharné.

À cet instant de campagne il est nécessaire de poursuivre les objectifs suivants : transformer notre capital de contacts, d’appels à voter en bulletins dans l’urne pour notre liste, mobiliser nos soutiens qui ont les réseaux de sociabilité les plus larges dans la commune pour gagner des indécis. N’oublions pas que d’élection en élection, un nombre de plus en plus important d’électeurs découvrent l’existence du scrutin dans les derniers jours et prennent leur décision de voter ou pas et pour qui dans les dernières heures. Souvent c’est l’arrivée dans leur boîte aux lettres des professions de foi et des bulletins de vote qui déclenche l’intérêt pour le scrutin et le processus de choix.

C’est pourquoi il nous faut reprendre la liste de tous nos contacts et nos appels à voter, pour s’assurer, nom par nom, de manière individualisée, qu’ils iront bien au bureau de vote, qu’ils mettront le bon bulletin, et leur donner les deux ou trois arguments qui peuvent leur permettre de convaincre des personnes de leur entourage de faire de même. Le contact physique, le coup de téléphone personnalisé, les texto ou les courriels émanant d’une personne physique identifiée sont à privilégier plutôt que les envois de masse impersonnels.

Il est nécessaire de plus de s’assurer que les gens pourront bien se rendre au bureau de vote, les rassurer sur le risque de contamination par le coronavirus et leur proposer, s’il y a problème, des solutions : covoiturage, accompagnement et, lorsque c’est encore possible vu les délais, une procuration. On peut aussi proposer à ces personnes de se porter volontaires pour être scrutateurs et les inviter à passer au local de campagne le dimanche après 20 h.

Pour les soutiens à notre liste dont le rayonnement social dans la commune ou le quartier est fort et peut permettre de gagner des indécis ou de transformer de potentiels abstentionnistes en électeurs de notre liste, il convient de les armer par un tract ou un argumentaire court et percutant résumant en quelques phrases les raisons cardinales de voter pour nous. On peut aller jusqu’à leur donner des objectifs chiffrés et/ou nominatifs de gains de voix.

Attention aux provocations de dernière heure de nos adversaires : préparer un dispositif de riposte, tout en ayant à l’esprit que le temps passé à polémiquer, en particulier sur les réseaux sociaux avec nos adversaires, est du temps perdu : nous ne les convaincrons pas et ils ne nous convaincront pas. Mieux vaut dépenser notre énergie à conforter et gagner des voix.

Le vendredi minuit il convient de figer tout le dispositif Internet : site, blog, facebook, twitter jusqu’à dimanche 20 h. Le samedi, si les diffusions de tracts sont interdites comme les envois de masse de courriels ou de texto, rien n’empêche les déambulations ostentatoires, de vendre l’Huma, de s’exprimer sur d’autres sujets politiques que les municipales et de faire des rencontres interpersonnelles…

Beaucoup va se jouer dans les jours et heures prochains, c’est le moment de donner le dernier coup de collier pour que notre pays puisse bénéficier du plus grand nombre possible d’élu·e·s et de maires communistes.

Yann Le Pollotec, membre du CN, adjoint au secteur Élections.