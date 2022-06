Dans le dernier JDD, on apprend que les cotes de popularité du Britannique Boris Johnson, de l’Américain Joe Biden et du président Macron sont, toutes les trois, en chute libre. Comme l’automne s’annonce pareillement compliqué pour eux, comment peuvent-ils rebondir, s’interroge le journal qui sollicite l’avis de divers instituts. « En musclant leurs positions à l’international », répondent ces experts. On se trompe sans doute, et on l’espère bien, mais si on traduit en bon français, ça fait un peu penser à cette expression jadis à la mode : une bonne petite guerre et ça repart…

Gérard Streiff