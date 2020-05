International

Non à la destitution du député communiste chilien Hugo Gutiérrez

Dans un contexte de puissante mobilisation populaire depuis plusieurs mois d'un mouvement social qui touche tout le Chili, la répression ne cesse de monter d'un cran chaque jour.

La coalition de droite "Chile Vamos", soutien du président Sebastián Piñera, vient de s'en prendre au député communiste Hugo Gutiérrez en l'accusant de troubler l'ordre public et d'inciter à la haine par la publication sur les réseaux sociaux de dessins qui seraient offensants pour le président de la République, Sébastian Piñera.

Sur ces accusations, elle demande au Tribunal Constitutionnel, la destitution du député communiste. Ce Tribunal bien connu pour être l'un des "pouvoirs de fait" au Chili et s'est distingué récemment en rendant des sentences pour la libération des anciens militaires responsables de graves violations des droits humains.

S'attaquer à Hugo Gutiérrez n'est pas neutre pour le pouvoir chilien. C'est s'attaquer à une longue histoire en matière de défense des droits humains, de la lutte contre la dictature de Pinochet jusqu'à aujourd'hui.

C'est aussi s'attaquer à l'un des principaux promoteurs de la bataille pour une nouvelle Constitution par voie d'assemblée constituante et fondée sur la souveraineté populaire, et infatigable initiateur législatif pour la défense des intérêts des classes populaires du peuple, de leur souveraineté et des habitants et travailleurs du district qu'il représente.

La véritable raison de cet acharnement est de frapper les figures de l'opposition, en particulier le Parti communiste chilien qui occupe une place particulière dans le mouvement populaire, et de chercher à étouffer la protestation sociale et la capacité d'action de celles et ceux qui contestent et combattent la politique de Pinera.

Le Parti communiste français, ses élu-e-s dénoncent cette action de la droite chilienne dont la stratégie autoritaire, répressive et réactionnaire vise à réduire ce qu'il reste d'espace démocratique dans la société chilienne.

Le PCF s'insurge contre la procédure de destitution du député Hugo Gutiérrez présentée par des députés de la coalition gouvernementale «Chile Vamos» et lui apporte tout son soutien, ainsi qu'au peuple chilien, au Parti communiste chilien, à toutes les forces progressistes et militants des droits humains.

Parti communiste français

Paris, le 28 mai 2020

NO A LA DESTITUCION DEL DIPUTADO COMUNISTA CHILENO HUGO GUTIERREZ (PCF)

En un contexto de poderosa movilización popular durante varios meses de un movimiento social que afecta a todo Chile, la represión sigue aumentando cada día.

La coalición derechista "Chile Vamos", respaldada por el presidente Sebastián Piñera, ha atacado al diputado comunista Hugo Gutiérrez, acusándolo de perturbar el orden público e incitar al odio mediante la publicación de caricaturas en las redes sociales que serían ofensivas para el presidente de la República, Sebastián Piñera.

Por estos cargos, pidió al Tribunal Constitucional la destitución del diputado comunista. Este Tribunal es bien conocido como uno de los "poderes de facto" en Chile y se ha distinguido recientemente al dictarse sentencias para la liberación de exmilitares responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Atacar a Hugo Gutiérrez no es neutral para el gobierno chileno. Es abordar una larga historia en la defensa de los derechos humanos, desde la lucha contra la dictadura de Pinochet hasta nuestros días.



También significa atacar a uno de los principales promotores de la batalla por una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente y basada en la soberanía popular, e incansable iniciador legislativo para la defensa de los intereses de las clases trabajadoras del pueblo, su soberanía y los habitantes y trabajadores del distrito que representa.

La verdadera razón de esta implacable preocupación es golpear a las figuras de la oposición, especialmente al Partido Comunista Chileno, que ocupa un lugar especial en el movimiento popular, y tratar de sofocar la protesta social y la capacidad de quienes desafían y luchan contra las políticas de Pinera.

El Partido Comunista Francés, sus representantes electos, denuncian esta acción de la derecha chilena cuya estrategia autoritaria, represiva y reaccionaria tiene como objetivo reducir lo que queda del espacio democrático en la sociedad chilena.

La PCF está protestando contra los procesos de destitución del diputado Hugo Gutiérrez presentados por los diputados de la coalición gubernamental "Chile Vamos" y le da todo su apoyo, así como al pueblo chileno, al Partido Comunista Chileno, todas las fuerzas progresistas y activistas de derechos humanos.

Partido Comunista Francés

París, 28 de mayo de 2020