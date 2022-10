Paradoxe de l’électorat RN : 64 % des chômeurs ont voté Le Pen au second tour de la présidentielle et 78 % de ces derniers pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient (sondage Ipsos-Sopra). Une contradiction que les députés marinistes dépassent facilement : pour eux, tout ça, c’est la faute de l’étranger. Ils ont ainsi déposé un amendement proposant de retirer aux étrangers le droit aux allocations chômage au bout d’un an sans travailler. Amendement rejeté, mais qui dit bien l’obsession xénophobe des cravatés de l’extrême droite.

Gérard Streiff