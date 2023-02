International

Palestine : La colonisation tue à Huwara

Suite à l’attaque meurtrière contre deux colons, engagés dans l’armée israélienne en Cisjordanie, des extrémistes juifs ont, dans la nuit de dimanche à lundi, lancé une expédition punitive nommée « le prix à payer » dans le village palestinien d’Huwara avec barres de fer et armes à feu.

L’armée israélienne a laissé faire, bilan : 1 mort, des centaines de blessés, une quarantaine de voitures brûlées, 75 maisons complètement ou partiellement détruites, des arbres arrachés, les secours palestiniens attaqués et empêchés de porter secours à la population attaquée, et la région bouclée par l’armée israélienne.

La gauche israélienne n’a pas hésité à qualifier de « pogrom » les événements de cette nuit.

Mais malheureusement comment s’étonner d’une telle libération de la haine quand, dans les meetings d’au moins deux ministres au pouvoir du nouveau gouvernement Netanyahou, on a pu entendre scander : « mort aux Arabes ! »

Si l’armée israélienne n’est pas en mesure de contrôler les franges les plus extrémistes de sa population, il est urgent que la communauté internationale envoie une force de protection pour le peuple palestinien et que les sanctions que le PCF, comme d’autres, réclament depuis des années, soient enfin mises en œuvre :

• Interdiction des produits de colonies israéliennes.



• Suspension des accords d’associations UE/Israël.



• Suspension des accords bilatéraux militaires et sécuritaires entre la France et Israël.



• Désinvestissements des entreprises françaises dans les territoires occupés.

Il est grand temps qu’Emmanuel Macron reconnaisse l’État de Palestine conformément aux résolutions de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Il faut que la France soit à l’initiative d’une initiative pour une paix juste et durable où seront réglées les questions des frontières, des prisonniers et du droit au retour, et que les Palestiniens aient droit comme tout peuple à leur autodétermination.

Mathilde Caroly

responsable du collectif Palestine du PCF