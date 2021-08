Les paradis fiscaux, c’est fini, les stratégies d’ « évitement fiscal » des entreprises, c’est terminé : c’est en tout cas ce que les officiels nous ont juré sur tous les tons depuis la réunion du G20 cet été à Venise. Vrai de vrai? Une carte du monde publié par Les Echos indique qu’au jour d’aujourdhui il existe 15 pays ou territoires où aucun impôt sur les sociétés n’est prélevé : les Emirats arabes unis, le Bahrein et 10 territoires appartenant soit à la Grande Bretagne soit au Commonwealth, de Jersey à l’île de Man en passant par les Bahamas ou les îles Caïmans (et sans parler des fiscalités « douces » d’Irlande, de Hongrie et d’Estonie, non signataires de l’accord de Venise). Bref comme dit la chanson, quand c’est fini, ça recommence.

Gérard Streiff