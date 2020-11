L’immigration, voilà l’ennemi, grognent ensemble Macron et la droite. Il est pourtant un sujet proche sur lequel on n’a pas beaucoup entendu ces ardents défenseurs des frontières de l’Europe : les passeports dorés. Tout non Européen, en effet, peut se procurer la nationalité européenne… à une petite condition : avoir de la thune. Au Portugal, 20 000 cossus ont ainsi pu acheter leur passeport miracle. À Chypre, si vous vous procurez un bien immobilier de 2,5 millions d’euros, le document arrive automatiquement en prime. Depuis 2012, l’île a vendu 4 000 passeports de ce type. On se demande pourquoi les boat-people qui défient la Méditerranée n’y ont pas pensé. Sans doute une question de moyens.

Gérard Streiff