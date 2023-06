Paul Boccara vivant !

Au-delà de la ferveur d’une commémoration, c’est bien ce qu’a révélé la conférence-rencontre à laquelle invitait l’association des Amis de l’historien, économiste et dirigeant communiste, avec le soutien de la Fondation Gabriel-Péri, de l’Humanité, de La Marseillaise, de Progressisteset d’Économie&Politique, et que le PCF a accueillie en son siège, samedi 17 juin 2023.

Résultat d’un intense travail collectif, les nombreux orateurs ont réussi à concentrer en de brèves interventions liminaires leurs propos introductifs, sans en sacrifier la substance. C’est sans doute le plaisir de renouer avec cette exigence intellectuelle et politique, tout autant que l’émotion d’évoquer la figure passionnée et chaleureuse du grand théoricien marxiste, en images et dans les souvenirs de plusieurs participants, qui a fait le succès de cette rencontre.

Le choix avait été fait de traiter plus particulièrement de trois aspects de son œuvre.

Un premier échange a été consacré au travail de longue haleine mené sur l’anthroponomie, pour aller au-delà de l’économie et pour en articuler la théorie avec celle de l’ensemble des relations nouées entre les êtres humains, depuis la naissance jusqu’à la vie au travail, à la vie politique, à la vie intellectuelle et psychique.

A ensuite été rappelé comment Paul Boccara a développé les analyses de la suraccumulation et de la dévalorisation du capital inaugurées par Marx pour mettre en évidence les ressorts fondamentaux de la crise systémique que connaît la civilisation capitaliste et libérale contemporaine, et pour montrer comment, depuis cinquante ans, les tentatives de réponse à cette crise sont elles-mêmes entrées en crise. La discussion a confirmé que ces analyses sont bien présentes dans les luttes sociales, mais aussi dans les débats économiques actuels.

Ces débats se sont poursuivis à partir des nouveaux critères de gestion proposés par Paul Boccara : leur utilisation par le mouvement syndical pour opposer une logique d’efficacité sociale, écologique et économique aux choix patronaux guidés par le critère de la rentabilité ; les controverses sur la nature de l’entreprise et sa responsabilité sociale ; mais aussi la mise en pratique du processus révolutionnaire de dépassement des marchés, constitutif du projet communiste.

Si denses qu’ils aient été, ces échanges ne couvraient pas toute la variété des apports de Paul Boccara à la théorie marxiste, à la politique du PCF et aux luttes sociales. Une table ronde finale a été l’occasion de synthétiser ces novations répondant au besoin de révolutions qui travaille les sociétés contemporaines. Elle a porté en particulier sur la construction d’un système de sécurité d’emploi et de formation, sur celle de nouvelles institutions politiques, économiques et sociales, et sur la part considérable qu’a prise, dans cette œuvre, l’élaboration d’une nouvelle conception du rôle de la France et de l’Europe dans une nouvelle mondialisation de paix et de coopération.

Tout laisse penser qu’au-delà du travail que les participants se sont promis de poursuivre, cette journée a permis de franchir un cap dans l’appropriation d’une pensée aussi féconde pour le mouvement social que pour le PCF et pour la recherche marxiste.

Les propos introductifs aux échanges seront publiés dans le prochain numéro d’Économie&Politique. La rencontre fera l’objet d’un dossier dans La Pensée. Dès à présent, l’enregistrement de ces différents moments peut être consulté sur la chaîne Youtube de Radio Arts-Mada : https://www.associationpaulboccara.org/2023/06/18/les-apports-de-paul-boccara-pour-une-nouvelle-civilisation-de-partage-pour-toute-lhumanite/

Denis Durand