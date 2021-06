International

Pérou : le PCF salue la victoire de Pedro Castillo

Les résultats du second tour des élections présidentielles au Pérou indiquent une tendance irréversible donnant la victoire au candidat Pedro Castillo.

Cette victoire du candidat de gauche soutenu par le parti Perú Libre constitue une bonne et importante nouvelle. Elle exprime la volonté de la majorité du peuple péruvien - en particulier des secteurs les plus marginalisés et discriminés - d'en finir avec trente ans de néolibéralisme brutal, pour ouvrir les portes du progrès social et des avancées démocratiques.

Face à cette possibilité réelle de changement et de remise en cause de leurs intérêts, les tenants de l'ordre actuel n'auront pas hésité à mobiliser tous les moyens à leur disposition, déployant une campagne médiatique de peur, principalement fondée sur l'anticommunisme, et soutenant d'une seule voix l'héritière directe et revendiquée de la dictature fujimoriste.

Le PCF salue chaleureusement Pedro Castillo pour son élection à la présidence de la République, et l'ensemble du peuple péruvien qui vient d'exprimer librement sa volonté souveraine.

Nous réaffirmons notre solidarité avec l'ensemble des forces de gauche et de progrès, qui ont su s'unir pour permettre cette victoire.

Nous nous tenons à leur côté dans la nouvelle étape qui s'ouvre désormais pour la mise en œuvre de la consigne « plus jamais de pauvres dans un pays riche »