On a connu des avocats marrons, voici des avocats Macron et ça vaut pas mieux. Des cabinets d’avocats, en effet, spécialisés dans le conseil aux patrons, proposent aux entreprises de baisser les salaires grâce au Covid. Voici par exemple le message qu’affiche (jusqu’à ce jour en tout cas) sur sa page d’accueil le cabinet parisien Redlink : « Covid 19 : comment réduire très rapidement les salaires, supprimer des variables, un 13e mois, des reliquats de congés ou de RTT ». Plusieurs dizaines de patrons ont d’ores et déjà répondu « Présent ! » Ces avocats pirates répliquent que le monde des entreprises, c’est pas le monde de Bisounours. Et puis, paraît-il, ils ne sont même pas hors-la-loi puisqu’ils fondent leurs propositions sur l’APC (Accord de performance collective), créé en septembre 2017 par les ordonnances… Macron !

Gérard Streiff