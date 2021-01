International

Pour la levée du blocus contre Cuba

Cyril Benoit et Cécile Dumas représentaient le PCF au rassemblement contre le blocus de Cuba le dimanche 24 janvier 2021.

Message du Parti communiste français

Nous, Parti communiste français, sommes présents à ce rassemblement en tant qu’ami de Cuba, fervent défenseur de la souveraineté de Cuba, acteur de la lutte anti-impérialiste bien sûr mais aussi pour nous réjouir du départ de D. Trump.

Ce président d’extrême droite qui n’aura jamais cessé d’exprimer sa haine vis-à-vis de Cuba jusqu’à la dernière semaine de sa présence à la maison blanche en inscrivant Cuba dans la liste de pays parrainant le terrorisme.

Nous le redisons ici, c’est une décision unilatérale des États-Unis, et même de Donald Trump, que nous jugeons illégale et symbole de l’échec total de la politique d’ingérence de D. Trump.

Oui, il ne pouvait pas supporter que Cuba résiste et continue à résister aux tentatives multiples de déstabilisation, aux multiples sanctions économiques de la part de son administration.

Pour effacer les traces de D. Trump, Joe Biden et la nouvelle administration devra immédiatement engager les mesures nécessaires à la suppression de Cuba de cette liste.

Cuba fait face depuis bientôt 60 ans à un embargo économique américain aggravé par D. Trump. Le peuple cubain fait donc face à la crise mondiale sous cet embargo et fait une nouvelle fois preuve de résistance et de solidarité incroyable.

Débarrassés de D. Trump, les États-Unis doivent maintenant montrer une nouvelle voie et lever le blocus pour rompre l’isolement de Cuba. C’est une exigence que nous portons depuis des années et qu’il faut amplifier.

Pour cela, nous voulons aussi donner plus de voix, faire plus de bruit pour demander l’attribution du prix Nobel de la Paix aux brigades médicales cubaines Henry Reeve.

Alors que la planète fait face à une pandémie qui met en péril la vie de millions de personnes, Cuba solidaire envoie son armée de blouses blanches dans plus de 22 pays aux quatre coins de la planète dont la France, pour affronter la pandémie de la covid19. Ce sont plus de 1000 médecins et professionnels de santé des brigades médicales cubaines qui sont partis combattre le terrible coronavirus aux quatre coins de la planète en coopération avec les équipes médicales locales.

Nous devons amplifier cette campagne et montrer que la solidarité internationale est plus forte que l’égoïsme du capitalisme. Nous, Parti communiste français, prendrons des initiatives pour populariser cette campagne.