Pour le climat, comme pour la paix : moins de lobbies, plus de démocratie !

Samedi 25 septembre 2021, partout en France, mobilisons-nous ! Appel national unitaire de convergences pour la journée de mobilisation du samedi 25 septembre 2021 (dans le cadre de la journée internationale de la paix et de la journée internationale de l’Onu pour l’élimination totale des armes nucléaires).

« Aujourd’hui, l’humanité se trouve à la croisée des chemins. Ou nous sauvons notre planète bleue telle qu’elle est, avec tous ses êtres vivants, ou bien nous nous acheminons vers l’autodestruction. » Appel international de 2016 des Hibakusha (survivants d’Hiroshima et Nagasaki).

Planète en flammes, tensions internationales, explosion des inégalités, crise sanitaire, reculs démocratiques : face aux crises inter reliées, passons à l’action en commun ! Plusieurs collectifs regroupant des centaines d’organisations et collectifs ont décidé d’unir leurs forces et leur réflexion, dans une journée de mobilisation commune ce 25 septembre 2021. Pour la Paix et le désarmement nucléaire, pour le climat et la justice sociale, les droits humains et la démocratie, la santé humaine et celle du vivant, partout en France, mobilisons-nous en commun : assemblées, débats, concerts, marches, pique-niques citoyens … Convergeons ! Ce sont nos vies et celles des générations futures qui sont en jeu, ne laissons pas primer l’intérêt de court terme de quelques-uns.

Alors que certains prêchent la haine de l’étranger ou invitent plus insidieusement au surarmement : défendons la paix ! La guerre n’est jamais en elle-même une solution aux impasses politiques et ce sont toujours les plus faibles qui en paient le prix : regardons l’Afghanistan. Les dépenses militaires mondiales ont doublé de 2000 à 2020 pour atteindre 1870 milliards €. Le monde en est-il plus sûr ? Le mardi 21 septembre marque les 20 ans de la promulgation par l’ONU de la journée internationale de la paix. Le dimanche 26 septembre est la journée internationale de l’ONU pour l’abolition de toutes les armes nucléaires.

Alors que certains voudraient nous convaincre de ne surtout rien changer à notre société dirigée par le profit : défendons le climat et la justice sociale. L’été 2021 a été marqué par de nombreuses catastrophes climatiques dans le monde (inondations, incendies, ouragans …). Le récent rapport du GIEC a clairement établi la responsabilité de l’action humaine dans le réchauffement climatique, qui multiplie et aggrave ces catastrophes climatiques. Depuis 2 ans avec la crise de la COVID19 les inégalités ont encore explosé : richesse des milliardaires, profit des multinationales, misère des précaires, retour de la famine dans les pays les plus pauvres. Avec les tendances actuelles : quel avenir préparons-nous pour nos enfants ?

Ce sont nos vies, celles de nos enfants et celles de tous les êtres vivants sur cette terre qui sont en jeu ! Où nous ont mené 20 ans de réduction des capacités hospitalières ? Combien de temps accepterons-nous que les intérêts financiers de quelques grandes multinationales (par exemple des brevets sur des vaccins) empêchent la mise en place de politiques mondiales de soin ? Pour notre santé à tous, nous avons besoin de mesures de solidarité internationale envers les pays et les populations les plus pauvres qui vivent dans l’insécurité alimentaire, économique et sociale. Le congrès de Marseille sur la biodiversité est venu rappeler que nous sommes au cœur de la sixième extinction de masse qui menace l’avenir même de l’humanité. Disons-le : Nos vies valent plus que leurs profits !

Paix, climat, justice sociale, santé, sur tous ces sujets, ce gouvernement a privilégié une gestion autoritaire au service de quelques-uns : réarmement, loi de sécurité globale, loi climat dérisoire au regard des enjeux et des propositions démocratiques, projet de réforme des retraites, du chômage, état d’urgence sanitaire, conseil de défense … et répression de toutes les contestations …

A nous de démontrer la force de la coopération pour la satisfaction des besoins sociaux.

Samedi 25 septembre, mobilisons-nous ensemble pour notre droit à un futur sur cette planète. Pour le climat, comme pour la paix : moins de lobbies, plus de démocratie !

Signataires au 17 septembre 2021 : Collectif national des marches pour la paix (voir liste des organisations constitutives 190 organisations https://www.collectifpaix.org/nous/ ; assos et collectifs climat : Unis Pour le climat et la biodiversité ;The Green Global Project; Green lobby ; On est prêt ; Chrétiens Unis Pour la Terre ; Grévistes de la fin pour un avenir possible ; Parents pour le climat ; assos démocratie : Gilets Citoyens , Démocratie ouverte ; Collectif pour une convention pour le renouveau démocratique.