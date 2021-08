Précarité étudiante : le gouvernement est responsable

Dimanche, L’ UNEF a publié son enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante. Pour l’année 2021-2022 le budget mensuel des étudiants et des étudiantes s’alourdit de 20€, soit une hausse de 2,5 %.

L’augmentation des prix des loyers doublée des attaques sur les APL et la décision du gouvernement de mettre fin à la mesure des repas CROUS à 1 € pour toutes et tous à la rentrée de septembre explique cette envolée dans les dépenses à venir des étudiants et des étudiantes.

Le mandat d’Emmanuel Macron a précipité la précarité dans laquelle se trouve des milliers d’étudiants et d’étudiantes. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017 le coût de la vie étudiante a augmenté chaque année pour arriver à une hausse globale de 10 %. De plus, se sont près de 42 millions d’aides directes qui ont été supprimées depuis 5 ans.

Loyers, nourriture, frais d’inscription, internet… les dépenses étudiantes sont élevées. Pour subvenir à leurs besoins et payer leur année d'études, la moitié des étudiants et des étudiantes sont dans l’obligation de se salarier, mettant en péril leur année. Au vu de cette nouvelle augmentation du coût de la vie étudiante cette situation risque fortement de s’aggraver.

Alors que la crise qui a plongé des milliers d’étudiants dans l'extrême précarité invite à la solidarité nationale, c’est le choix du chacun pour soi qui est fait par le Gouvernement.

C’est d’une toute autre politique qu’il faut mettre en place pour en finir avec la précarité étudiante et permettre à chaque jeune de poursuivre ses études.

l’UEC revendique l’instauration d’instaurer un revenu étudiant, au-dessus du seuil de pauvreté et financé par les cotisations sociales. De plus, il est urgent de baisser les dépenses étudiantes en instaurant une restauration universitaire de proximité et gratuite, en supprimant les frais d’inscription à l’entrée de l’université, en permettant à chaque étudiant d’avoir accès à un logement étudiant à côté de son lieu d’étude et en encadrant les loyers.

L’Union des étudiants et des étudiantes s'organise sur les campus de France et dans les cités-Universitaires pour inverser le rapport de force. Alors organise-toi en adhérant à l’UEC et vote Fabien Roussel en 2022, le candidat du Parti-Communiste Français à la présidence de la République, le seul candidat à gauche qui porte les aspirations des étudiants et des étudiantes !

Jeanne Péchon, secrétaire nationale de l’UEC !