Profiteurs - Le billet de Gérard Streiff

Quand on feuillette les pages saumon du Figaro, celles consacrées notamment à l’actualité financière, on entre dans un univers très particulier. Ici, il n’est guère question de crise, d’inflation, de conflits, de dette, le tout venant de la pauvre humanité. Ici on parle de CAC40 au sommet, de nouveaux records historiques de la Bourse, de gains en hausse, de chiffres qui résonnent si bien aux oreilles des nantis (Hermès + 36 %, Oréal + 23 %, Dassault + 21 %...).

Ici on apprend que les grands groupes « soignent les actionnaires avec de généreux dividendes » ; la BNP va ainsi verser à ses associés 10 milliards d’euros. On pourrait croire qu’il s’agit d’un monde à part, comme dissocié du nôtre. Il serait plus juste de penser que si ce petit monde s’enrichit ainsi, c’est parce qu’il exploite la crise de l’inflation, les conflits, la dette. C’est ce qu’on appelle couramment des « profiteurs de guerre ».

Gérard Streiff