Le Service d’information du gouvernement (SIG) est chargé de vendre la politique de Matignon. Le plus souvent, elle sous-traite au privé ; actuellement elle cherche des agences pour assurer sa communication et l’achat d’espaces publicitaires, un contrat de quatre ans, à 116 millions d’euros par an, soit, pour la durée prévue, 465 millions (mais ça pourrait monter, dit-on, jusqu’à 800 millions). Les partenaires éventuels sont des copains de copains, genre Mayada Boulos, de Havas, ex-collaboratrice de Castex ; ou Clément Léonarduzzi, de Publicis, ex-conseiller de Macron. Un demi-milliard de com (au bas mot), ça fait chère la propagande.

Gérard Streiff