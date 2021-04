“Je ne veux pas de ces débats typiquement français sur qui est riche et qui ne l’est pas », a déclaré le ministre de l’Économie, le 14 avril, devant la commission des Finances de l’Assemblée. Ce n’est pourtant pas bien difficile de savoir qui est riche, mais les dominants ont toujours su brouiller les pistes sur cet enjeu, insinuant en somme que le riche, ben c’est le voisin, et puis que tout est relatif, etc. Alors conseillons à Bruno Le Maire de jeter un œil sur le magazine Forbes qui publie son nouveau classement mondial des grandes fortunes. On y apprend non seulement que ce club compte quatre nouveaux clients français (venus de la pharmacie pour trois d’entre eux) mais aussi que « tous les milliardaires français ont vu leur fortune s’accroître l’an dernier ». Probablement que Bercy n’est pas abonné à Forbes.

Gérard Streiff