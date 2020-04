Réquisition de l’Hôtel-Dieu

Les chiffres sont têtus : la pandémie a fait en France plus de 15 000 décès et au moins 30 000 personnes sont actuellement hospitalisées dont près de 7 000 (au 13 avril) se trouvaient en réanimation et soins intensifs. Même si les spécialistes constatent une légère baisse des admissions de malades du Covid-19, le virus frappe encore la population, notamment les plus fragiles et les plus démunis.