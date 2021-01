Alors que Bercy n’en finit plus de faire la chasse à toutes les dépenses « sociales », que les médias aux ordres nous préparent l’air de rien à un nouveau plan austéritaire, on apprend (Le canard enchaîné, 16/12/20) que Macron annoncerait le lancement d’un second porte-avions nucléaire qui couterait dans les 10 milliards d’euros (dont plusieurs milliards pour l’obtention de matériels militaires américains). Est-ce bien raisonnable ?

Gérard Streiff