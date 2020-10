Dans la presse (de droite) de ce week-end, gros titres en une : « Les soignants sont à bout » ; « Pourquoi ils veulent partir ». Et à l’intérieur, page Business, gros titres cette fois sur « les valeurs sur lesquelles on peut miser » en Bourse ces jours-ci : Sanofi (pharmacie), Korian (Ehpad privés), Eurofins (analyses et testes), « Des titres qui vont valoir de l’or ». Aucun rapport ? Et si la surexploitation des uns participait à la fortune des autres ?

Gérard Streiff