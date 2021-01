Remboursez !

L’information est sortie dans la presse économique la semaine passée. Il serait demandé aux soignants retraités qui ont repris du service pour venir prêter main forte aux hôpitaux ou aux Ehpad débordés de rembourser une partie de leur pension ! Pas question en effet pour eux de cumuler emploi et retraite, leur dit-on. On reconnaît bien là la gestion rigoureuse de nos dirigeants. D’ailleurs n’ont-ils pas demandé aux grands patrons qui s’empiffraient de fonds publics, transformés illico en dividendes pour actionnaires, de rembourser ? On plaisante, bien sûr, pour ce qui concerne les grands patrons, mais l’info concernant les soignants, elle, n’a pas été démentie.

Gérard Streiff