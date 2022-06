Rentrée politique – Rendez-vous à Strasbourg

Au terme d’une séquence intense et qui aura déjoué bien des pronostics, une université d’été ne sera pas de trop pour voir plus clair et préparer la suite, quelle que soit l’issue du vote de dimanche.

Pour cela, l’équipe de préparation est à pied d’œuvre pour proposer un programme qui, sans apporter de réponses définitives à toutes les questions, s’efforcera de mettre dans la discussion commune des éléments solides. Bien sûr, l’analyse de la mouvante période politique que nous vivons sera en bonne place au menu mais, fidèle à une recette qui a fait ses preuves et montré son utilité, l’université d’été continuera à inviter les participants à des réflexions théoriques, à des ateliers pratiques, à des découvertes loin des sentiers battus. Avec ambition et souci d’accessibilité. Temps de prise de recul et de mise en perspective, temps de respiration et d’ouverture à d’autres horizons, temps de pensée et d’échanges, l’université d’été est tout cela à la fois et le sera à nouveau pour cette édition 2022.

Ce qui change en revanche, c’est le lieu. Adieu, Provence ; à nous l’Alsace ! Le rendez-vous est donné : 26, 27 et 28 août à Strasbourg.

Informations et inscriptions : www.pcf.fr/universite

Contact : [email protected]