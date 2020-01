Retraites : grèves, manifestations, pétition… et élections municipales !

Une nouvelle année s'ouvre au cœur d'un mouvement social puissant et inédit. Elle sera marquée par les élections municipales de mars ainsi que par le centenaire de notre parti qui fera l'objet d'un numéro spécial prochainement.

Avec toute l’équipe de CommunisteS, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2020 ! Votre engagement renouvelé cette année comptera beaucoup au regard de ces enjeux. Notre parti a décidé d’engager toutes ses forces pour le succès du mouvement social dans lequel nous jouons un rôle majeur comme nous venons encore de le démontrer avec le lancement d’une grande pétition unitaire. L’existence même de cette pétition est un événement politique qui tient à l’action déterminée de notre parti et de son secrétaire national. Tout l’enjeu est désormais d’en faire un réel point d’appui pour le mouvement social en agissant partout dans le pays pour que des centaines de milliers, des millions de nos concitoyen·ne·s la portent avec les personnalités qui l’ont initié dans leur diversité.

Dans ce mois de janvier que nous savons décisif, une question doit nous obséder : comment conforter, élargir le mouvement social et renforcer le soutien populaire à l’objectif du retrait de la réforme gouvernementale ?

La pétition retraite est un outil militant qui peut contribuer au développement des grèves et des manifestations. Elle peut nous permettre de nous adresser très largement au plus grand nombre de nos concitoyen·ne·s avec un message simple : la gravité de la régression imposée par cette réforme impose son retrait, d’autres choix sont possibles et les forces de gauche, écologistes, des forces syndicales, culturelles, des économistes, des intellectuels sont prêtes à les construire avec vous et l’ensemble des travailleurs·euses. Il nous faut élever le débat pour le placer au niveau du choix de société qui est posé au pays : La France va-t-elle prendre le chemin de tous les pays qui ont fait le choix de baisser la retraite des peuples ou va-t-elle défendre et améliorer un système de sécurité sociale qui vise à garantir à chacune et chacun de vivre dignement après une vie de travail ? Avec un enjeu décisif : mettre à contribution le capital financier et construire une cotisation révolutionnaire qui change notre mode de production lui-même.

Donner un débouché à ce mouvement social, c’est aussi évidemment réussir les élections municipales de mars. Montrons à nos concitoyen·ne·s que ces deux enjeux sont liés. Pourquoi ? Parce que faire de nos villes et de nos villages des lieux de reconquête populaire pour faire progresser la résistance et l’alternative au pouvoir actuel est décisif. Alors que le Président de la République se comporte comme “le Président d’un clan”, celui du capital financier, comme l’a très justement exprimé Fabien Roussel, alors qu’il veut construire une insécurité universelle, les élu·e·s communistes portent partout dans le pays avec nos concitoyen·ne·s des innovations sociales et écologiques qui leur permettent de mieux vivre dans leur commune. Nos élu·e·s font chaque jour la démonstration qu’une politique basée sur la démocratie, les services publics, la justice sociale est possible. Voilà un atout précieux pour tous nos combats.

Igor Zamichiei, directeur de CommunisteS