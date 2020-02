Retraites : que le peuple ait le dernier mot

Le calendrier des prochaines semaines s’annonce particulièrement dense.

À retenir d’abord quelques rendez-vous marquants.

Le 5 mars, on soutient l’université. Mises à mal par l’austérité à la mode Macron, “l’université et la recherche s’arrêtent”, avec une journée de grève et de manifestations dans l’enseignement supérieur et la recherche (1).

Le 6 mars, sous le mot d’ordre de “ L’égalité au boulot”, on va élever le ton contre les inégalités professionnelles hommes/femmes, avec un meeting national à Paris, retransmis sur les réseaux sociaux, avec Fabien Roussel et Marie-George Buffet à la Bellevilloise.