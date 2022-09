Revue de presse

« Les Échos », « Médiapart », « Libération », « Le Figaro », « Le Huffington Post », « Le JDD », « Le Parisien », « Le Point », « Le Monde », etc., cette année, la Fête de l’Huma fait un carton dans les médias. On se souvient de précédentes Fêtes passées quasi sous silence par les mêmes. Certes ces papiers sont souvent malicieux mais c’est la loi du genre. Et ils disent tous, à leur manière, que le PCF, ses militants sont là. Là où les choses se font, comme on dit. Et ça se voit.

Gérard Streiff