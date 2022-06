La droite ironise volontiers quand on lui parle de programme alternatif : Oui, mais où trouverez-vous l’argent ? Sous le sabot d’un cheval ? On va lui conseiller une bonne lecture, celle du rapport récent de l’OCDE sur les comptes bancaires à l’étranger des résidents de ses États membres. On parle de 75 millions de comptes (plus d’un million pour la France), d’un montant de 9 000 milliards d’euros. Et gageons qu’il ne s’agit là que d’un bout du trésor, c’est ce que les cossus veulent bien « déclarer », comme on dit. « Les pays commencent à savoir comment traiter ces données », dit le rapport. Voilà un bon début, la collecte continue.

Gérard Streiff