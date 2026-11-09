Salaires, éducation : assez de miettes, attaquons-nous au coût du capital !

Les fortes mobilisations de ces dernières semaines ont conduit le gouvernement à enfin convoquer ce jour une série de réunions à Matignon sur les salaires, l'éducation et l'enseignement supérieur.

Loin d’une véritable conférence sociale à la hauteur des enjeux, ces rendez-vous séparés, sans cohérence d’ensemble, ont une nouvelle fois démontré l'absence totale de volonté du gouvernement de répondre concrètement aux besoins des Françaises et des Français.

Des miettes pour les travailleurs avec un SMIC augmenté de 1,6 %, dont seulement 5 euros de véritable coup de pouce, aucune nouvelle annonce en matière d'éducation le gouvernement refuse clairement d'entendre la colère qui s'exprime dans tout le pays.

Alors qu'une nouvelle hausse de 5,8 % du prix repère du gaz est annoncée aujourd'hui même pour décembre. Le surcoût moyen dépasserait à lui seul le coup de minipouce donné au SMIC ! Voilà où conduit l’abandon de l’énergie aux marchés. L'heure est plus que jamais à renationaliser Engie et TotalEnergies aux côtés d'EDF pour reconquérir une maîtrise publique.

Le chantage à l’emploi du pouvoir doit cesser. Contrairement à ce que prétend M. Lecornu, il n'y a aucune équivalence entre hausse des salaires et destruction d'emplois !

Augmenter le SMIC et les bas salaires ne commande pas de licencier : supprimer des postes pour préserver les profits est un choix de gestion capitaliste. Les grands groupes ont les moyens de payer. Pour les PME, attaquons les coûts qui les étranglent : intérêts bancaires, loyers exorbitants, factures énergétiques... Mobilisons un pôle public bancaire pour des prêts à taux zéro, le refinancement des emprunts et des avances permettant d’augmenter les salaires tout en développant l’emploi et la production.

L’argent existe. Il faut en changer l’utilisation.

Le PCF appelle à amplifier la mobilisation dès demain, 10 novembre, dans l’éducation, avec les personnels et la jeunesse, et à faire du 17 novembre une puissante journée de grève et de manifestations, dans le public comme dans le privé. Notre part des richesses, nous la gagnerons par la mobilisation !

Paris, le 9 novembre

Parti communiste français.