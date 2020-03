Sans commentaire

Epoque épique, décidément. Lu dans la presse (Le Parisien) ce lundi 23 mars :

« L’Italie, déçue par l’aide très mesurée de ses voisins et de l’Europe, vient de se tourner vers la Chine et Cuba. Le pays de Fidel Castro a dépêché une équipe de 52 médecins et infirmiers. Et ce n’est pas l’incroyable comportement des autorités tchèques qui va faire changer d’avis les Italiens : ce week-end, un avion chinois acheminant des masques vers l’Italie a vu sa cargaison détournée au profit des hôpitaux de Prague. Vive l’Europe ! »

Gérard Streiff